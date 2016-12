BORSE EUROPA a minimi da quattro mesi, banche da agosto 2012

INDICI ORE 12 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2810,09 -0,71 3267,52 FTSEUROFIRST300 1262,42 -0,71 1437,53 STOXX BANCHE 132,23 -1,41 182,63 STOXX OIL&GAS 261,54 -1,02 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 224,63 -0,61 285,56 STOXX AUTO 444,38 -0,94 565,06 STOXX TLC 292,82 -1,01 347,10 STOXX TECH 313,57 -0,51 355,86 LONDRA, 16 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è sui minimi da quattro mesi a metà seduta sui timori legati a Brexit, con il comparto bancario a subire le perdite più consistenti portandosi ai minimi da agosto 2012. ** Alle 12 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,71%. ** L'indice del settore banche segna -1,38%, con perdite registrate in sei sedute su sette e con un ribasso del 16% da inizio anno. ** UBS e Credit Suisse scendono di più del 2% dopo che la banca centrale svizzera (SNB) ha detto che i due istituti devono raccogliere 10 mld di franchi svizzeri extra per raggiungere i nuovi criteri patrimoniali. ** Deutsche Bank ha segnato il minimo storico e perde circa il 2,5%. ** "Brexit sta diventando più probabile e quindi il mercato ha più paura. E' un evento binario e dunque sembra abbastanza plausibile comprare quando i titoli scendono e vendere sui rally al momento", commenta Lex Van Dam, manager di Hampstead Capital, osservando che oltre all'Europa anche i mercati Usa e Asia si stanno comportando così. ** La borsa statunitense ha perso terreno ieri, dopo che la Fed ha abbasstao le sue stime sulla crescita e ribadito comunque la sua intenzione di alzare in ogni caso i tassi due volte quest'anno pur mantenendoli fermi ora. ** La decisione della Fed ha fatto salire i prezzi dell'oro, con i titoli come Randgold che ha messo a segno un +3,3%. ** Alcuni trader considerano il rialzo di beni rifugio come l'oro un'altro sintomo dei problemi legati a Brexit. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia