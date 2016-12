BORSE EUROPA in rialzo su commenti Yellen

INDICI ORE 12 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3045,27 1,44 3267,52 FTSEUROFIRST300 1360,68 1,23 1437,53 STOXX BANCHE 149,34 1,77 182,63 STOXX OIL&GAS 279,22 1,94 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 249,16 0,83 285,56 STOXX AUTO 487,08 1,97 565,06 STOXX TLC 321,64 0,54 347,10 STOXX TECH 331,61 0,97 355,86 ROMA, 7 giugno (Reuters) - L'azionario europeo si mantiene in buon progresso a metà seduta dopo le parole ieri del numero uno della Fed, Janet Yellen, che non ha fatto riferimento esplicito al timing di un eventuale nuovo incremento dei tassi di interesse Usa. ** "La Yellen ha menzionato diversi sviluppi positivi, ma anche alcuni negativi. E alla fine il risultato è di un declino delle aspettative di una nuova stretta monetaria in estate", commenta Koen De Leus, senior economist di KBC, a Bruxelles. ** "Un rialzo a giugno è più o meno fuori discussione, e persino per averlo a luglio dovremmo vedere una marea di dati fortemente positivi. Nel breve termine, tutti gli occhi sono puntati su Brexit e la volatilità sui mercati aumenterà più ci si avvicina alla data del referendum", aggiunge. ** I britannici voteranno il 23 giugno se rimanere o meno parte dell'Ue, una scelta che avrà conseguenze su vari fronti, economico, politico e diplomatico. I sondaggi sono molto contrastanti ed al momento è difficile prevedere un esito. ** Alle 12 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,23%, estendendo i guadagni di ieri. ** Alla stessa ora il Dax segna +1,75%, sostenuto da dati migliori delle attese per la produzione industriale tedesca in aprile. ** Tra i settori, bene i titoli legati alle commodities, con l'indice relativo in salita del 2% grazie al rialzo dei prezzi del rame. Positivi anche gli energetici (+1,6%) sostenuti dal rincaro del greggio. ** BHP Billiton, Rio Tinto e Glencore segnano tra il +2,1 e il +2,7%. Royal Dutch Shell sale del 2,5%, aiutata anche dall'annuncio che uscirà dall'attività di produzione di gas e petrolio in fino ad un massimo di dieci paesi per accelerare la riduzione dei costi e rifocalizzare il business dopo l'acquisizione di BG per 54 miliardi di dollari. ** Natixis segna +3,5%, miglior titolo del paniere europeo, dopo che Jefferies ha iniziato la copertura del titolo con "buy". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia