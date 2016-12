Borse Europa in rialzo grazie a titoli minerari, petroliferi

LONDRA, 6 giugno (Reuters) - INDICI ORE 14,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3005,6 0,27 3267,52 FTSEUROFIRST300 1343,08 0,27 1437,53 STOXX BANCHE 146,48 -0,22 182,63 STOXX OIL&GAS 273,56 1,32 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 246,7 0,13 285,56 STOXX AUTO 478,3 0,26 565,06 STOXX TLC 318,85 -0,37 347,10 STOXX TECH 328,64 0,03 355,86 ROMA, 6 giugno (Reuters) - Le borse europee sono oggi in leggero rialzo grazie ai titoli minerari e a quelli delle compagnie petrolifere, dopo il calo provocato venerdì scorso dai deboli dati sull'occupazione negli Usa. Gli indici pan-europei STOXX 600 e FTSEurofirst 300 salgono entrambi dello 0,2% circa. I dati Usa sul numero di occupati hanno indebolito il dollaro, ma al tempo stesso hanno spinto al rialzo il settore delle commodity, denominate nella moneta Usa. ** Titoli come Anglo American, Rio Tinto e BHP Billiton guadagnano oltre il 5%, dopo che il prezzo del rame è giunto al massimo livello da quattro settimane circa. "Il settore minerario rimbalza sulla scorta del dollaro debole", dice Richard Perry, analista di Hantec Markets. ** Anche i pricipali titoli petroliferi come BP e Total registrano guadagni netti. ** Perde invece pesantemente Air France KLM, e un po' meno Lufthansa e IAG dopo che gli analisti di Barclays hanno tagliato i target price. "Anche se i loro margini stanno ancora salendo grazie al risparmio sui carburanti, molte linee aree nel mondo ammetteranno che la domanda è più debole del previsto", scrive Barclays in una nota. ** I persistenti timori sul referendum in Gran Bretagna pro o contro la Ue fanno stare in guardia gli investitori. Oggi due sondaggi indicano che i favorevoli all'abbandono dell'Unione sono in vantaggio di 2-4 punti. La questione del Brexit sta mettendo sotto pressione alcuni titoli britannici più esposti sul mercato interno. E' il caso delle società di costruzioni Berkeley, Persimmon e Barratt Developments che perdono terreno in borsa per i rischi connessi all'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia