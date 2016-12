BORSE EUROPA, virata in negativo ma verso terzo mese guadagni

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3083,25 -0,22 3267,51 FTSEUROFIRST300 1371,68 -0,22 1437,53 STOXX BANCHE 155,06 -0,12 182,63 STOXX OIL&GAS 276,79 -0,56 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 256,54 -0,04 285,56 STOXX AUTO 489,09 -0,77 565,06 STOXX TLC 331,14 -0,05 347,10 STOXX TECH 333,24 -0,06 355,86 LONDRA, 31 maggio (Reuters) - Le borse europee hanno virato in negativo stamani, zavorrate dal titolo Volkswagen che ha ritracciato dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Alle 11,20 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dello 0,22%, a 1.371,68 punti, dopo aver chiuso ieri in rialzo dello 0,13%, e lo European STOXX 600 lascia sul terreno lo 0,21%. Entrambi, comunque, stanno per chiudere il miglior mese da novembre, il terzo di fila col segno più. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,1%, il tedesco DAX lo 0,2% e il francese CAC 40 lo 0,2%. ** Volkswagen è tra i titoli peggiori, in calo del 2,5%. La casa automobilistica tedesca ha riportato un aumento a sorpresa dell'utile operativo nel primo trimestre, ma secondo alcuni analisti non è ancora fuori dal guado del 'dieselgate'. ** Il calo di VW ha riflessi su altri titoli del settore: Bmw e Renault perdono rispettivamente lo 0,8% e lo 0,6%. ** In controtrend ArcelorMittal, che guadagna il 3,3% dopo che Rabobank ha alzato il rating sul titolo a 'hold' da 'reduce'. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia