BORSE EUROPA viste piatte o in debole rialzo in apertura

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - Le borse europee sono attese piatte o in lieve rialzo in apertura.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in calo di 1 punto (-0,02%), il tedesco DAX in crescita di 21 punti (+0,21%) e il francese CAC 40 positivo per 3 punti (+0,07%).