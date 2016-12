BORSE EUROPA positive a metà seduta con minerari

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3013,54 0,57 3267,52 FTSEUROFIRST300 1337,27 0,32 1437,53 STOXX BANCHE 153,37 2,51 182,63 STOXX OIL&GAS 260,65 -0,78 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 250,98 1,43 285,56 STOXX AUTO 492,38 1,39 565,06 STOXX TLC 332,23 0,19 347,10 STOXX TECH 334,29 0,15 355,86 L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta, sostenuto in particolare dai guadagni del comparto minerario. ** Alle 11,45 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,32%, dopo quattro sedute positive. L'indice delle blue chip Euro STOXX 50 +0,57, mentre il tedesco DAX +0,28. ** I mercati azionari mondiali hanno perso terreno da inizio anno sui timori di un rallentamento in Cina, seconda economia a livello globale e primo consumatore al mondo di materie prime. ** L'FTSEurofirst è sotto del 7% da inizio 2016. ** Ma la Cina ha annunciato questa settimana che taglierà i requisiti per le riserve di liquidità delle banche oltre ad altre riforme strutturali. Questo ha aiutato i prezzi del mercato immobiliare a crescere e l'azionario cinese oggi ha concluso in salita nonostante l'agenzia di rating Moody's abbia tagliato il suo outlook sul Paese.. ** Sperando su una ripresa dell'economia cinese, il comparto minerario è positivo oggi, con Anglo American in progresso del 5% e ArcelorMittal del 4. ** Il portoghese Banco Bpi balza fino a 12% e viene sospeso su indiscrezioni secondo cui la spgnola Caixabank potrebbe comprare la quota del 21% di Isabel dos Santos ** "Sembrerebbe che l'azionario europeo abbia voltato pagina", commenta Richard Perry, analista di Hantec Markets. Altri sono più cauti, continuando a sottolineare la debolezza di fondo dell'economia globale. "Cercherei di vendere sui rally", afferma Rupert Baker di Mirabaud Securities. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, Elekta crolla del 12,3% dopo utili minori delle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia