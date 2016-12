BORSE EUROPA solide con minerari a metà seduta

MILANO, 22 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 12,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2931,19 2,09 3267,52 FTSEUROFIRST300 1304,13 1,48 1437,53 STOXX BANCHE 143,63 1,8 182,63 STOXX OIL&GAS 253,1 2,19 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 241,34 1,64 285,56 STOXX AUTO 474,55 2,02 565,06 STOXX TLC 322,72 1,64 347,10 STOXX TECH 324,16 1,57 355,86 L'azionario europeo è ben impostato a metà seduta dopo una sessione positiva in Asia, con i minerari forti in un mercato apparentemente disinteressato alla questione Brexit. ** Alle 12,50 italiane l'FTSEurofirst 300 guadagna l'1,48%, mentre l'indice londinese segna +1,26%. ** "Abbiamo avuto buoni dati dall'Asia che stanno supportando il sentiment in Europa: anche se il fronte politico sembra più incerto, al momento la questione Brexit non sembra preoccupare gli investitori anche se le cose potrebbero cambiare...", commenta Jurgen Michels, chief economist di BayernLB a Monaco. ** Nonostante i guadagni odierni e della scorsa settimana, l'indice paneuropeo resta in calo di circa 10% circa da inizio anno a causa dei timori legati al rallentamento della crescita globale. ** Pesante HSBC con un -4% dopo aver riportato nel quarto trimestre un'imprevista perdita ante-imposte da 858 milioni di dollari. L'indice del comparto bancario resta comunque positivo con un +1,8%. ** Vanno forte i minerari che mettono a segno un progresso di circa il 4% grazie al balzo del rame al massimo delle ultime due settimane, sostenuto dalle speranze di una ripresa della domanda in Cina. ** Rio Tinto, Glencore e BHP Billiton segnano tutte rialzi tra il 4 e il 6%. ** Home Retail schizza del 12% dopo che la sudafricana Steinhoff ha avanzato un'offerta in concorrenza con la britannica Sainsbury's per l'acquisto della catena. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia