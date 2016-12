BORSE EUROPA girano in negativo a metà seduta

LONDRA, 16 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2823,23 -0,38 3267,52 FTSEUROFIRST300 1264,15 -0,27 1437,53 STOXX BANCHE 139,46 -2,17 182,63 STOXX OIL&GAS 246,47 0,71 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 231,04 -0,91 285,56 STOXX AUTO 448,62 -0,78 565,06 STOXX TLC 311,76 -0,28 347,10 STOXX TECH 308,42 -0,05 355,86 Le borse europee galleggiano in territorio negativo a metà seduta, nonostante la buona performance dei titoli oil dopo che il prezzo del greggio è salito sulla possibilità di tagli alla produzione. Alle 12,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,27% dopo aver ballato da questa mattina fra segno più e segno meno. Nelle ultime due sedute ha guadagnato il 6%. I titoli petroliferi sono tra i migliori del listino. BP sale del 2,9% mentre Total del 2,2, dopo che un incontro tra i ministri del petrolio di Arabia Saudita, Russia, Qatar e Venezuela ha rafforzato le speculazioni di un prossimo taglio della produzione. "Una riduzione della produzione è possibile e credo che i prezzi saliranno ancora nel frattempo. Le mie azioni preferite nel settore sono Total ed Exxon, ma anche BP è interessante", commenta Francois Savary, chief investment officer di Prime Partners con base a Ginevra. Vodafone scende lievemente dopo essersi accordata con Liberty Global per combinare le loro operazioni in Olanda. Il gigante inglese pagherà a Liberty un miliardo di euro cash. La tlc francese Orange è invece in salita dopo aver riportato il profitto core a crescere un anno prima del previsto. Orange inoltre è ancora in colloqui per acquistare la rivale Bouygues Telecom. Nonostante il rimbalzo delle ultime sedute, l'FTSEurofirst resta in calo del'11% da inizio anno a causa dei timori legati al rallentamento dell'economia globale e alla salute del settore bancario in Europa. Alcuni strategist restano cauti, ad esempio JP Morgan in una nota scrive che non acquisterebbe bancari europei al momento. Secondo altri trader, l'azionario europeo trova comunque sostegno dalle parole del presidente della Bce Mario Draghi, che ieri ha ribadito che la Banca centrale europea è pronta ad agire a marzo se le aspettative dell'inflazione resteranno basse. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia