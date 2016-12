BORSE EUROPA in rialzo spinte da LSE, freno da dato manifattura eurozona

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2977,52 1,08 3267,51 FTSEUROFIRST300 1326,57 0,98 1437,53 STOXX BANCHE 148,24 0,06 182,63 STOXX OIL&GAS 263,6 1,19 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 246,54 1,88 285,56 STOXX AUTO 480,73 2,02 565,06 STOXX TLC 329,37 1,31 347,10 STOXX TECH 332,37 1,28 355,86 LONDRA, 1 marzo (Reuters) - Le borse europee estendono i guadagni oggi, con il London Stock Exchange che guida il mercato al rialzo dopo che Intercontinental Exchange ha confermato una possibile controfferta per l'operatore britannico. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 alle 12,30 italiane guadagna lo 0,98% a 1.326,57 punti, dopo aver chiuso a +0,67% la seduta di ieri. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,73% e il francese CAC 40 lo 0,76%; il DAX sale dell'1,65% nonostante il dato sull'attività manifatturiera tedesca, quasi ferma a febbraio. Il titolo London Stock Exchange Group - che la settimana scorsa ha ricevuto un'offerta di fusione da Deutsche Boerse AG - è salito dell'8%, aiutando l'indice FTSEurofirst 300 a raggiungere i massimi da un mese nella prima parte delle contrattazioni. Ma l'indice ha poi parzialmente ritracciato dopo un'indagine congiunturale che mostra come l'attività manifatturiera nell'eurozona sia cresciuta al ritmo più lento da un anno a questa parte il mese scorso. Un impatto positivo è arrivato dal settore manifatturiero cinese, la cui attività a febbraio si è contratta più del previsto alimentando la speranza che le autorità di Pechino annuncino altre misure di stimolo. ** Il settore minerario è quello con la migliore performance (l'indice STOXX Europe 600 guadagna l'1,7%) grazie alla ripresa dei metalli industriali. Anglo American, Rio Tinto e BHP Billiton salgono rispettivamente del 4,9%, 2,6% e 3%. ** Glencore rallenta però il settore minerario e materie prime: perde il 2,9% dopo avere riportato 5,8 miliardi di dollari di svalutazioni legate per lo più al calo dei prezzi delle materie prime, e un calo del 32% nell'utile core 2015. ** Swiss Life sale del 4,2%, dopo l'annuncio di risultati e dividendo migliori delle attese. ** BMW guadagna il 3,5%, spingendo il tedesco DAX. Oggi l'AD della casa automobilistica, Harald Krueger, ha detto a Ginevra che la società punta a mantenere il primato della vendita di auto di lusso davanti a Mercedes-Benz e Audi. ** In controtrend Barclays, a -10,7% dopo avere riportato un calo del 2% nell'utile pre-tasse annuale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia