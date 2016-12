BORSE EUROPA da piatte in ribasso a metà seduta

LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3021,67 -0,77 3267,52 FTSEUROFIRST300 1343,93 -0,31 1437,53 STOXX BANCHE 155,32 -0,47 182,63 STOXX OIL&GAS 255,98 -0,75 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 256,35 -0,87 285,56 STOXX AUTO 470,42 -0,56 565,06 STOXX TLC 338,09 0,24 347,10 STOXX TECH 336,56 -2,2 355,86 Le borse europee sono poco mosse ma con una tendenza al segno meno a metà seduta. Vanno bene i bancari mentre scendono le tlc dopo che Nokia ha messo fine ad una disputa con Samsung. Alle 11,30 italiane circa l'FTSEurofirst 300 - che in gennaio ha perso il 6%, peggior calo mensile a inizio anno dal 2008 - segna -0,31%. Bankia balza del 7% dopo profitti più alti delle attese. Nokia e Alcatel -- tlc francese che il gigante finlandese è in procinto di acquistare - cedono circa il 10% dopo che gli analisti hanno espresso disappunto per come Nokia sta chiudendo una disputa con Samsung. Secondo i trader, a mentenere il mercato sotto pressione anche dati macro non propro positivi dalla Cina. "L'insoddisfazione sui dati cinesi mantiene il sentiment negativo. Nel medio termine, consiglierei di vendere assolutamente su qualunque rally", avverte Richard Perry, analista di Hantec Markets'. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia