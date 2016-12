BORSE EUROPA in calo, pesano risultati deboli

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3013 -0,65 3267,51 FTSEUROFIRST300 1327,42 -0,63 1437,53 STOXX BANCHE 154,99 -0,91 182,63 STOXX OIL&GAS 243,34 -1,52 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 253,38 -0,53 285,56 STOXX AUTO 483,76 -0,47 565,06 STOXX TLC 332,28 0,03 347,10 STOXX TECH 343,32 -0,64 355,86 LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Le borse europee stamani sono in territorio negativo: pesano i ribassi del produttore farmaceutico svizzero Novartis e della società chimica tedesca BASF dopo risultati deboli. Alle 10,45 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,63%. L'indice delle blue chip Euro STOXX 50 lascia sul terreno lo 0,65%. Tra le singole piazze, Francoforte perde lo 0,42%, Londra lo 0,43% e Parigi lo 0,51%. ** Novartis perde il 3,5% dopo che l'utile netto core è risultato sotto le attese, mentre BASF scende del 2,8% dopo un profit warning. ** Perde il 3,2% Royal Bank of Scotland dopo che la banca ha avvertito che sugli utili peseranno costi pensionistici e accantonamenti per coprire cause legali negli Usa. ** Una previsione di minori introiti di Apple ha colpito chipmaker europei come ARM e Dialog, che lasciano sul terreno rispettivamente il 2,1% e il 2,2%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia