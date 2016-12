BORSE EUROPA si stabilizzano, balzo Pearson, cade Deutsche Bank

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2906,04 0,81 3267,52 FTSEUROFIRST300 1277,13 0,75 1437,53 STOXX BANCHE 150,56 0,25 182,63 STOXX OIL&GAS 226,13 0,76 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 248,47 -0,19 285,56 STOXX AUTO 469,33 1,5 565,06 STOXX TLC 315,54 0,91 347,10 STOXX TECH 329,7 0,44 355,86 LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono in territorio positivo stamani dopo il tonfo delle ultime due sedute, sostenute dal rally di titoli come Pearson e Logitech. Il sentiment resta comunque fragile dopo l'erosione dei guadagni iniziali sui mercati asiatici in scia a un nuovo calo dei prezzi del greggio. Alle 12,00 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,75%. Tra le singole piazze, Francoforte sale dello 0,66%, Londra dello 0,43% e Parigi dello 0,69%. Il focus nel corso della seduta sarà sulla riunione di politica monetaria della Banca centrale europea, che dovrebbe mantenere stabili i tassi di interesse ma segnalare crescenti rischi sul piano di crescita e inflazione, tenendo aperta la porta a ulteriori misure di stimolo. ** Il titolo Pearson guadagna oltre il 13% dopo che l'editore britannico del settore scolastico, in difficoltà, ha annunciato il taglio del 10% della forza lavoro e una ristrutturazione da 320 milioni di sterline quest'anno, dopo avere abbassato le previsioni per il 2015 e 2016. ** Deutsche Bank lascia invece sul terreno oltre il 7% dopo aver annunciato di attendersi una perdita netta di 6,7 miliardi di euro per il 2015 per via di svalutazioni, controversie legali e costi di ristrutturazione. ** Logitech, produttore svizzero-statunitense di accessori tecnologici, balza del 10% dopo risultati trimestrali sopra le attese. ** La catena di componentistica per auto e due ruote britannica Halfords sale di circa il 9,4% grazie alla ripresa delle vendite nel settore biciclette e al piano di taglio dei costi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia