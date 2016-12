BORSE EUROPA in netto calo con petrolio a metà seduta

LONDRA, 15 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,05 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2981,64 -1,4 3267,52 FTSEUROFIRST300 1310,28 -1,8 1437,53 STOXX BANCHE 161,86 -2,25 182,63 STOXX OIL&GAS 235,37 -3,04 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 260,56 -1,62 285,56 STOXX AUTO 473,64 -2,38 565,06 STOXX TLC 326,17 -1,34 347,10 STOXX TECH 330,95 -2,12 355,86 L'azionario europeo è in deciso ribasso a metà seduta oggi, fiaccato dall'inarrestabile discesa del petrolio - sotto i 30 dollari al barile - che colpisce in particolare i titoli minerari. ** BHP Billiton scende del 6%, peggior titolo del paniere europeo FTSEurofirst 300, dopo aver detto che rivedrà il valore dei suoi asset in Usa, rafforzando le attese secondo cui taglierà il suo dividendo per la prima volta in 25 anni. ** Lo STOXX Europe 600 Basic Resources perde il 4,4%, con Rio Tinto, Glencore e Antofagasta tra i più deboli. ** Tutti e quattro i titoli risentono anche del taglio di target price da parte della giapponese Nomura. ** Il rame ha segnato il minimo degli ultimi sei anni e mezzo questa settimana e si prepara a nuovi ribassi. ** Anche il settore oil and gas è sotto pressione, con un ribasso che supera il 3%, dopo che il greggio è sceso sotto i 30 dollari al barile. ** Le preoccupazioni legate alle commodities e alla crescita in Cina hanno funestato l'inzio dell'anno per i mercati azionari. L'indice della borsa cinese è sceso ai minimi dal 2014. ** Alle 12,05 italiane l'FTSEurofirst 300 segna -1,8%, terza sessione negativa di fila. L'indice paneuropeo ha perso il 6,7% la scorsa settimana in seguito soprattutto alla svalutazione dello yuan cinese. ** "L'estrema volatilità del prezzo del petrolio e la situazione cinese rendono i mercati molto nervosi... probabilmente non vedremo una stabilizzazione prima di febbraio", commenta Zeg Choudhry di Lontrad. ** Tra gli altri titoli in ribasso, Brenntag perde più del 5% dopo che Deutsche Bank ha tagliato la raccomandazione sul titolo a "hold" da "buy". ** Sale invece H&M (+2,6%) dopo che le vendite in dicembre sono andate meglio del previsto. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia