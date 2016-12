BORSE EUROPA estendono perdite su calo petrolio, delusione Bce

MILANO, 14 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2986,55 -2,81 3267,52 FTSEUROFIRST300 1315,04 -2,93 1437,53 STOXX BANCHE 163,16 -3,3 182,63 STOXX OIL&GAS 233,4 -1,65 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 261,97 -2,71 285,56 STOXX AUTO 478,82 -5,24 565,06 STOXX TLC 325,64 -3,46 347,10 STOXX TECH 334,18 -2,6 355,86 Dopo due sessioni positive, le borse europee scendono nettamente oggi, appesantite dal continuo calo dei prezzi del petrolio - andati brevemente sotto i 30 dollari al barile - e dai timori legati al rallentamento globale. Il paneuropeo FTSEurofirst 300 è sceso ai minimi intraday da agosto questa mattina, dopo che Reuters ha scritto che molti membri della Bce sono scettici circa la necessità di ulteriori azioni a sostegno dell'economia nel breve termine. "Le attese di nuovi aiuti da parte della Bce stavano crescendo. Una notizia come questa è stata una doccia fredda, in un clima già nervoso per la situazione cinese, le tensioni geopolitiche in Corea e gli attacchi di stamani a Giacarta", commenta Marco Vailati, capo della ricerca di Cassa Lombarda. Alle 12 italiane l'FTSEurofirst 300 perde quasi il 3%. Tra i titoli in evidenza, la svizzera del cioccolato Lindt & Spruengli perde il 3,6% dopo risultati peggiori delle attese mentre Richemont lascia sul terreno il 2,4% a seguito di dati deboli sulle vendite. Tesco invece sale di oltre il 5% dopo un bilancio migliore del previsto per il periodo natalizio. Il gigante delle materie prime BHP Billiton guadagna l'1,4% dopo che Morgan Stanley e Citi hanno alzato la raccomandazione sul titolo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia