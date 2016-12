BORSE EUROPA ampliano calo su minimi a metà seduta, pesa svalutazione yuan

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3042,48 -3,08 3146,43 FTSEUROFIRST300 1345,96 -3,34 1368,52 STOXX BANCHE 168,64 -3,76 188,77 STOXX OIL&GAS 241,53 -4,54 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 263,73 -3,82 250,55 STOXX AUTO 498,94 -4,6 501,31 STOXX TLC 330,5 -2,95 320,05 STOXX TECH 333,52 -3,31 312,18 Le borse europee ampliano il ribasso sui minimi di seduta a metà giornata, dopo che la Cina ha accelerato la svalutazione dello yuan. ** Alle 12,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 cede il 3,3%. Il DAX alla stessa ora segna -3,6%, mentre il britannico FTSE 100 -2,7%. La borsa di Francoforte e l'FTSEurofirst sono ai minimi da inizio ottobre, con il Dax che si posiziona il 20% al di sotto dei massimi segnati nell'aprile dello scorso anno. ** La Banca centrale cinese ha nuovamente sorpreso i mercati portando il tasso midpoint dello yuan al livello più basso dal marzo 2011. I mercati azionari cinesi sono stati sospesi a meno di mezz'ora dall'apertura: il meccanismo automatico di interruzione è scattato per la seconda volta questa settimana. Gli investitori hanno espresso preoccupazione sul rapido deprezzamento dello yuan, sintomo che l'economia cinese è ancora più debole di quanto ci si immagina. ** I timori sulla Cina - primo consumatore al mondo di materie prime - hanno colpito in particolare il settore minerario con Anglo American che cede l'8% e Glencore il 5,6. ** Deboli anche le compagnie che esportano sul mercato cinese, come BMW che perde quasi il 5%. ** "La portata del rallentamento cinese è una vera preoccupazione. Il sentiment è molto fragile al momento", commenta Terry Torrison, managing director di McLaren Securities a Monaco. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia