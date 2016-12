BORSE EUROPA tentano rimbalzo ma restano in negativo a metà seduta

LONDRA, 5 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3145,17 -0,62 3146,43 FTSEUROFIRST300 1396,06 -0,36 1368,52 STOXX BANCHE 177,78 -0,1 188,77 STOXX OIL&GAS 256,9 -0,62 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,55 -0,72 250,55 STOXX AUTO 533,33 -1,19 501,31 STOXX TLC 339,14 0,29 320,05 STOXX TECH 344,42 -0,38 312,18 L'azionario europeo tenta un rimbalzo ma galleggia in territorio negativo a metà seduta nonostante la buona performance di telefonici e minerari e una certa stabilizzazione dei mercati in Cina dopo il sell off di ieri cui ha fatto seguito un intervento delle autorità regolatorie cinesi. ** Alle 12,30 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,36% dopo aver aperto al rialzo questa mattina e perso ieri il 2,5%, sua performance peggiore in una sola seduta dai primi di dicembre. ** L'indice CSI300 delle principali compagnie di Shanghai e Shenzhen ha chiuso in rialzo dello 0,3%. ** "I mercati cinesi si stanno stabilizzando nella speranza che le autorità intervengano a sostegno della crescita", commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets. ** Secondo Gijsels, a sostenere il mercato europeo, prossimamente, sarà anche il settore tlc, in fermento per nuovi merger e acquisizioni. ** La francese Orange ha confermato di aver ripreso i colloqui preliminari con la rivale Bouygues Telecom per un possibile merger e spinge tutti i titoli del settore. Bouygues sale del 2,7%, Orange dell'1,7%, Altice del 3% e Numericable del 5,7%. ** Lo STOXX Europe 600 Basic Resources guadagna oltre il 2% grazie alla salita dei prezzi delle materie prime dopo il calo di ieri. Anglo American, BHP Billiton e Glencore registrano progressi tra l'1,5 e il 3%. ** Crolla invece Volkswagen con un calo di oltre il 6% dopo che il Dipartimento della Giustizia Usa ieri l'ha citata in giudizio per 90 miliardi di dollari per aver violato le leggi sull'ambiente, quattro mesi dopo lo scandalo sulle emissioni truccate. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia