BORSE EUROPA in netto calo su dati cinesi deboli

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3181,78 -2,62 3146,43 FTSEUROFIRST300 1403,48 -2,37 1368,52 STOXX BANCHE 177,74 -2,68 188,77 STOXX OIL&GAS 256,78 -2,11 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,29 -2,9 250,55 STOXX AUTO 546,18 -3,34 501,31 STOXX TLC 338,09 -2,6 320,05 STOXX TECH 347,56 -2,33 312,18 L'azionario europeo è in decisa discesa oggi, nel primo giorno di trading del 2016, indebolito da dati scoraggianti sul fronte cinese e con un rimbalzo dei prezzi del petrolio che aggiunge volatilità al mercato. Alle 11,20 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede il 2,37%, peggior calo in un solo giorno dal -3,3% del 3 dicembre scorso. L'Euro STOXX 50 delle blue chip segna alla stessa ora -2,62%, mentre il Dax tedesco perde il 3,42%. L'attività manifatturiera cinese si è contratta per il decimo mese consecutivo a dicembre e ad un tasso più rapido di novembre, secondo Caixin/Markit, frustrando le speranze che nel 2016 la seconda economia del mondo ritrovi maggiore stabilità. I dati hanno causato un tonfo sui mercati asiatici, con il benchmark cinese CSI300 in ribasso del 7% oggi Il greggio rimbalza dai minimi - tra le tensioni derivanti dall'esecuzione di un prominente clerico sciita in Arabia saudita - aggiungendo volatilità al mercato, con l'indice Euro STOXX 50 Volatility Index che guadagna terreno. Mislav Matejka, equity strategist di JP Morgan, afferma che rimarrà comunque "overweight" sull'equities dell'area euro, mentre si manterrà più cauto sulle altre zone a livello globale. Tra i titoli in evidenza oggi, la francese Bouygues sale dell'1,3%, in controtendenza, dopo notizie di stampa secondo cui Orange è vicina all'acquisto della sua divisione telefonia per 10 mld di euro. Sale anche Air France KLM dopo che Bank of America Merrill Lynch ha elevato il suo rating sul titolo a "buy".