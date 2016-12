BORSE EUROPA invertono trend e passano al rialzo, Madrid giù

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3282,76 0,68 3146,43 FTSEUROFIRST300 1426,98 0,54 1368,52 STOXX BANCHE 182,64 0,12 188,77 STOXX OIL&GAS 258,22 0,16 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,09 0,71 250,55 STOXX AUTO 569,53 2,14 501,31 STOXX TLC 342,08 0,14 320,05 STOXX TECH 354,02 1,67 312,18 LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Dopo un avvio negativo attribuito al risultato incerto delle elezioni politiche spagnole, a cui ora seguirano probabilmente lunghi negoziati con il rischio di tornare al voto, le borse europee sono passate al rialzo. Alle 11,15 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,565. Segna invece -1,94% l'indice Ibex di Madrid. Francoforte segna +1,45%, Londra +0,79%, Parigi +0,67%. Perdono terreno importanti titoli spagnoli come Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Iberdrola e Telefonica, i peggiori dell'indice europeo delle blue-chip STOXX50. "Dato che erano già preparati a un clima negativo dopo la Spagna, gli altri indici l'hanno ignorato. I volumi sono scarsi e sta cominciando l'esoso natalizio, dunque oggi assistiamo a mosse ragionevoli su volumi scarsi", commenta Mark Priest, trader di ETX Capital. La settimana scorsa il mercato europeo è calato dopo l'aumento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve Usa, a cui si è sommata la debolezza dei prezzi petroliferi e il crollo della catena di supermarket francesi Casino. Oggi Casino ha bocciato un report della società di ricerche Muddy Waters, fondata dallo specialista di vendite allo scoperto Carson Block, secondo cui la catena è una delle più "overvalued" tra quelle analizzate. Oggi il titolo perde oltre l'1%. Tra i titoli in evidenza: ** Il produttore svedese di attrezzature per telecom Ericsson guadagna oltre il 7% dopo aver risolto una vertenza con Apple sulla licenda dei brevetti. Il titolo è posizionato per il miglior guadagno quotidiano dal luglio 2014. ** La casa automobilistica Volkswagen ha in progetto di introdurre la turnazione dello staff in certi ruoli per migliorare la vigilanza, dopo lo scandalo dei test delle emissioni diesel falsificati. Intanto, il California Air Resources Board ha annunciato di aver esteso la scadenza per approvare o respingere il piano di riparazione in merito alle emissioni sottoposto dall'azienda tedesca. E circola l'indiscrezione che Stefano Domenicali, ex capo della Ferrari fino al 2014, potrebbe andare a dirigere la filiale italiana di Lamborghini, marchio Volkswagen. Il titolo guadagna oltre il 2,5%. ** L'azienda olandese di storage Vopak guadagna oltre il 3% dopo che nel weekend ha annunciato la vendita delle operazioni britanniche per 335 milioni di sterline. ** China National Chemical Corp ha aumentato l'offerta sulla multinazionale svizzera dell'agrochimica Syngenta a 44 miliardi di dollari, proponendo un takeover in due fasi, dice Bloomberg citando alcune fonti. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia