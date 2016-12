BORSE EUROPA ritracciano dopo rally ieri

LONDRA, 18 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 12,25 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3288,58 -0,54 3146,43 FTSEUROFIRST300 1429,91 -0,32 1368,52 STOXX BANCHE 183,5 -0,05 188,77 STOXX OIL&GAS 260,1 0,08 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,72 0,26 250,55 STOXX AUTO 562,06 -0,46 501,31 STOXX TLC 345,87 -0,95 320,05 STOXX TECH 349,82 -0,69 312,18 L'azionario europeo è debole oggi, dopo il rally che ieri lo aveva portato sui massimi da una settimana. Alle 12,25 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,32%, dopo che nella seduta di ieri gli investitori avevano interpretato la decisione di Fed di alzare i tassi per la prima volta in quasi dieci anni come un segnale di fiducia nell'economia Usa. Il mercato sembra più circospetto oggi, con l'attenzione nuovamente puntata sul rallentamento cinese e sulla discesa dei prezzi delle materie prime come sintomi di una debolezza dell'economia globale. "Sono piuttosto tiepido sulle prospettive del primo trimestre del 2016. I problemi sui prezzi del petrolio continueranno", commenta Terry Torrison, managing director di McLaren Securities. L'FTSEurofirst 300 guadagna circa il 4% da inzio anno ma perde il 14% dai picchi registrati in aprile. Il programma di stimoli varato dalla Bce ha sinora sostenuto i mercati. Tra i titoli in evidenza oggi si segnala Casino che cede circa il 4% dopo il tonfo dell'11,5% visto ieri dopo che la casa di ricerca Muddy Waters ha detto che si tratta di uno dei titoli "più sopravvalutati e malinterpretati" che ci sia. Casino ha ribattuto che il report contiene "speculazioni erronee e grossolane" alle quali risponderà presto in dettaglio. La tv francese TF1 perde il 3,7% dopo che Kepler Cheuvreux ha tagliato il rating sul titolo a "reduce" da "buy". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia