BORSE EUROPA positive ma caute in attesa Bce

LONDRA, 3 dicembre(Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3512,2 1,26 3146,43 FTSEUROFIRST300 1525,59 0,84 1368,52 STOXX BANCHE 195 0,86 188,77 STOXX OIL&GAS 293,92 0,65 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 299,02 0,95 250,55 STOXX AUTO 589,18 1,1 501,31 STOXX TLC 369,37 0,84 320,05 STOXX TECH 372,38 0,73 312,18 Le borse europee sono positive a metà seduta ma gli investitori restano cauti in attesa della riunione del board della Bce sui tassi di interesse, in calendario per oggi, che potrebbe dare il via libera a nuove misure di stimolo all'economia. Alle 12 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 registra un +0,84% a quota 1525,59. La Bce potrebbe decidere di tagliare il tasso sui depositi e di rafforzare il suo programma di acquisto di asset. "Il mercato aspetta di vedere se e come Draghi sarà in grado di sorprendere", spiega Giuseppe Sersale, fund manager di Anthilia Capital. Se il numero uno della banca centrale europeo scontenterà gli investitori, potrebbe esserci una "robusta correzione", ha aggiunto. Tra i titoli più deboli si evidenziano i minerari a causa del calo dei prezzi delle materie prime. BHP Billiton , AngloAmerican e Rio Tinto cedono tutti tra il 2 e il 2,5%. Il prezzo del rame a Londra è sui minimi della settimana oggi a fronte del rialzo del dollaro e dell'indebolimento della domanda in Cina. Il comparto energia segna una lieve risalita dai minimi annui dopo la notizia secondo cui l'Arabia saudita proporrà un deal per bilanciare il mercato. Nonostante la salita dei prezzi del greggio, infatti permane un eccesso di offerta. Bene anche il comparto auto (+1,3%) che con un nuovo allentamento da parte della Bce si gioverebbe di un indebolimento dell'euro anche a fronte di una risalita dei tassi Usa. Tra gli altri titoli in evidenza, l'utility tedesca E.ON sale del 3% dopo che Jefferies ha cominciato la copertura del titolo con un buy e un target price a 10,50 euro.