BORSE EUROPA in moderato rialzo a metà seduta

LONDRA, 2 dicembre(Reuters) - INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3490,65 0,32 3146,43 FTSEUROFIRST300 1520,3 0,5 1368,52 STOXX BANCHE 194,52 0,07 188,77 STOXX OIL&GAS 293,47 0,34 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 298,32 0,31 250,55 STOXX AUTO 583,38 -0,65 501,31 STOXX TLC 369,37 0,58 320,05 STOXX TECH 370,58 0,7 312,18 Le borse europee sono in modesto rialzo a metà seduta, alla vigilia della riunione del consiglio Bce che potrebbe decidere nuove misure di sostegno all'economia. ** Alle 12,35 italiane l'FTSEurofirst 300 segna +0,5% sostenuto anche dal buon andamento dei titoli dei prodotti per la salute su cui sono arrivate recentemente raccomandazioni positive dai broker. L'indice paneuropeo mantiene un rialzo del 10% circa da inizio anno. ** Gli investitori scontano un taglio dei tassi sui depositi e un incremento del programma Bce di acquisto dei bond, attesa che tra l'altro spinge l'euro al ribasso favorendo titoli legati all'export come quelli del settore auto e lusso. ** Il comparto 'salute' resta comunque il più brillante aiutato da una serie di upgrade. Roche sale dell'1,2% dopo che Citigroup ha portato la raccomandazione sul titolo a "buy" da "hold" mentre Morgan Stanley ha alzato il target price su Roche e GlaxoSmithKline. ** Zodiac Aerospace cede oltre il 4% dopo il declassamento da parte di Exane BNP Paribas a "neutral" da "outperform", mentre Valeo perde l'1,6% dopo che BNP Paribas ha venduto alcune azioni della compagnia. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia