BORSE EUROPA su massimi tre mesi guidate da minerari, Sodexo

MILANO, 19 novembre (Reuters) - INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3469,08 1,08 3146,43 FTSEUROFIRST300 1511,49 1,05 1368,52 STOXX BANCHE 194,87 1,4 188,77 STOXX OIL&GAS 294,09 1,29 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,88 1,06 250,55 STOXX AUTO 558,84 1,72 501,31 STOXX TLC 370,76 0,38 320,05 STOXX TECH 359,45 0,73 312,18 ** L'azionario europeo è sui massimi degli ultimi tre mesi oggi, sostenuto dai forti guadagni del comparto minerario e dal balzo della francese Sodexo che ha annunciato un buyback e una solida trimestale. ** Il mercato segue i rialzi visti stanotte in Asia e negli Usa, dove il mood è positivo grazie alle indicazioni della Fed secondo cui l'economia statunitense è forte abbastanza per affrontare un rialzo dei tassi. "Il sentiment è buono grazie ai segnali di una crescita significativa in Usa, dove l'economia è vicina alla piena occupazione. In Europa e in Giappone le banche centrali continuano ad allentare la politica monetaria e questo gioca a favore dell'equity", commenta Alessandro Allegri, responsabile di Ambrosetti Asset Management. ** Il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale di poco più dell'1% alle 11,50 italiane, così come le blue chip dell'Euro STOXX 50. ** Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 registra +1,28%, il Dax tedesco +1,67%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,88. ** I minerari sono il settore di maggior rialzo(+2,1%) con BHP Billiton che guadagna 3% dopo aver ribadito che è sua priorità mantenere un bilancio in salute. ** L'impatto sui mercati degli attentati di Parigi sembra essere scemato, con il comparto del turismo che oggi sale dell'1,4% dopo essere stato negativo ieri. ** Sodexo balza di quasi il 10%, migliore performance giornaliera dall'ottobre 2008, dopo aver annunciato un ulteriore taglio dei costi per far fronte alla volatilità dell'economia globale e migliorato le sue previsioni su revenues e profitti per il 2015-2016. ** Johnson Matthey sale del 7,6% dopo aver annunciato un dividendo speciale. ** Thyssenkrupp guadagna il 2,4% a seguito di una trimestrale mista e un outlook cauto per il prossimo anno. Secondo i broker, il dividendo è stato inferiore alle attese ma l'utile trimestrale le ha invece superate.