BORSE EUROPA in calo, pesa rame, male Air Liquide

INDICI ORE 10,28 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3419,63 -0,94 3146,43 FTSEUROFIRST300 1487,17 -0,75 1368,52 STOXX BANCHE 191,75 -0,31 188,77 STOXX OIL&GAS 287,2 -0,07 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,24 -0,64 250,55 STOXX AUTO 546,06 -0,39 501,31 STOXX TLC 368,44 -1,46 320,05 STOXX TECH 355,04 -0,41 312,18 LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in calo oggi, ritracciando dopo i solidi guadagni delle scorse sedute, a causa di una nuova contrazione dei prezzi del rame che ha trascinato al ribasso il settore minerario. Il mercato sembra invece avere una reazione contenuta alle notizie che di un blitz all'alba in un sobborgo a nord di Parigi contro presunti organizzatori degli attacchi che venerdì hanno causato la morte di 129 persone. L'indice FTSEurofirst 300 perde intorno alle 10.30 lo 0,75%. La borsa di Londra perde lo 0,5%, quella di Francoforte lo 0,7%, quella di Parigi lo 0,9%, quella di Madrid lo 0,8%. "Il mercato azionario europeo sembra ancora un po' fiacco", commenta Richard Griffiths, direttore associato di Berkeley Futures. Il comparto dei viaggi e del tempo libero perde oltre lo 0,7%. Quasi tutte le aziende dell'indice europeo STOXX 600 hanno già reso noti i risultati del terzo trimestre: nel 51% dei casi hanno raggiunto o superato le attese, nel 49% hanno mancato le previsioni. Restano le attese di ulteriori guadagni per le borse del Vecchio Continente (l'FTSEurofirst guadagna comunque più del 10% rispetto a inizio anno) che per alcuni investitori potrebbero venire dall'atteso nuovo stimolo monetario da parte della Bce a dicembre. Tra i titoli in evidenza: ** La francese AIR LIQUIDE perde oltre il 5% dopo aver annunciato ieri che acquisterà la statunitense Airgas in un accordo da 13,4 miliardi di dollari, debito compreso. Si tratta di una mossa destinata a rafforzare il peso dell'azienda sul mercato Usa, il più importante al mondo per i gas industriali. ** AIR FRANCE KLM perde oltre l'1,2% dopo che ieri sera due suoi voli sono stati deviati a causa di allarmi per la sicurezza. ** SYNGENTA guadagna il 2,8% dopo le discussioni tra i dirigenti di Monsanto sulla possibile acquisizione di aziende rivali. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia