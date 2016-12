BORSE EUROPA pareggiano perdite a metà seduta, comparto turismo ancora giù

INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3363,89 0,1 3146,43 FTSEUROFIRST300 1459,64 0,12 1368,52 STOXX BANCHE 188,09 -0,56 188,77 STOXX OIL&GAS 279,31 1,52 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,36 -0,11 250,55 STOXX AUTO 536,3 0,24 501,31 STOXX TLC 361,5 0,1 320,05 STOXX TECH 349,89 0,27 312,18 MILANO, 16 novembre (Reuters)- L'azionario europeo pareggia le pardite segnate in apertura e galleggia intorno alla parità a metà seduta, con il rialzo del comparto energia che compensa le perdite del settore turismo depresso dagli attentati che a Parigi venerdì hanno ucciso più di 130 persone. Alle 12,25 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,12%, mentre il francese CAC -0,12 e lo STOXX Europe 600 Travel & Leisure -1,66%. Gli investitori dicono che un calo della fiducia da parte dei consumatori dopo gli attentati francesi potrebbe avere un impatto di breve termine sul comparto turistico ma non imprimere cambi di direzione del mercato nel lungo periodo. ** Accor cede il 5,5% Aeroports de Paris e Air France circa il 5 mentre Eurotunnel il 4,5. ** Anche il comparto del lusso è sotto pressione. Hermes, LVMH e Kering, che raccolgono gran parte delle loro vendite da turisti a Parigi, cedono tutte più dell'1%. ** Il settore energia sale invece dell'1,5%, con il rialzo del prezzo del greggio a seguito di nuovi raid francesi sulla Siria. Anche i minerari sono positivi. ** Tra gli altri titoli in calo si segnala Sonova che perde quasi il 9% dopo aver tagliato le stime su vendite e profitti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia