BORSE EUROPA deboli, Syngenta sale in controtendenza

LONDRA, 13 novembre (Reuters) - INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3381,35 -0,19 3146,43 FTSEUROFIRST300 1465,62 -0,3 1368,52 STOXX BANCHE 190,39 -0,02 188,77 STOXX OIL&GAS 278,39 0,26 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,11 -0,4 250,55 STOXX AUTO 539,8 0,81 501,31 STOXX TLC 362,19 0,07 320,05 STOXX TECH 350,51 -0,81 312,18 I mercati azionari europei sono tendenzialmente deboli oggi, in una settimana che sembra concludersi con le perdite più significative da settembre. Alle 10,30 italiane l'indice FTSEurofirst 300 segna -0,3% dopo aver chiuso in calo dell'1,6% ieri. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,45%, il Dax tedesco -0,11%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,33. Syngenta in controtendenza balza del 10% dopo che Bloomberg ha scritto che China National Chemical è in trattative per comprare la più grande azienda agrochimica del mondo, ma la sua offerta iniziale di circa 42 mld di dollari è stata rifiutata. Tra gli altri titoli in evidenza si segnala Ferragamo che cede il 6% dopo aver annunciato che difficilmente rispetterà le aspettative del mercato per gli utili 2015 dopo una trimestrale fiacca.