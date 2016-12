BORSE EUROPA deboli, pesa warning Rolls Royce

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3438,43 -0,29 3146,43 FTSEUROFIRST300 1490,85 -0,22 1368,52 STOXX BANCHE 193,45 -0,34 188,77 STOXX OIL&GAS 284,22 -0,8 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,24 -0,09 250,55 STOXX AUTO 536,76 -1,38 501,31 STOXX TLC 367,97 0,25 320,05 STOXX TECH 355,93 0,03 312,18 L'azionario europeo è debole questa mattina, appesantito da trimestrali insoddisfacenti come quella di Rolls-Royce che cede il 20% dopo aver lanciato un profit warning. Alle 10,10 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,22% a quota 1490,85. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,49%, il Dax tedesco -0,28%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,51. Rolls-Royce affonda di quasi il 20%, peggior titolo dell'FTSEurofirst 300, dopo aver abbassato le stime sui profitti 2016, quarto warning in un anno. RWE lascia sul terreno il 4% dopo aver detto che riuscirà a stento a raggiungere il target annuale sugli utili. Siemens guadagna quasi il 3,5%: prevede il ritorno ad una crescita moderata delle vendite nel 2016. Secondo dati Thomson Reuters StarMine, sull'84% delle compagnie dello STOXX Europe 600 che hanno finora diffuso la trimestrale, il 51% ha rispettato o superato le attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia