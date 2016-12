BORSE EUROPA partono in rialzo, sale Carlsberg

ROMA, 11 novembre (Reuters) - INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3449,58 0,71 3146,43 FTSEUROFIRST300 1493,7 0,62 1368,52 STOXX BANCHE 193,76 0,27 188,77 STOXX OIL&GAS 288,76 0,16 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,77 0,62 250,55 STOXX AUTO 549,17 0,5 501,31 STOXX TLC 364,97 0,68 320,05 STOXX TECH 355,09 0,97 312,18 Le borse europee sono positive in apertura oggi, grazie a trimestrali in linea o superiori alle attese e con Carlsberg in evidenza dopo che il nuovo vertice ha delineato un piano di ristrutturazione. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 registra alle 9,50 italiane un +0,62% dopo aver chiuso ieri in rialzo dello 0,15%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,59%, il Dax tedesco +1,08%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,68%. Il settore delle commodity sarà particolarmente sotto osservazione oggi, dopo i dati dalla Cina, sostanzialmente in linea con le attese. La danese Carlsberg guadagna l'8,5% dopo aver annunciato tagli allo staff e un'operazione di sconto dell'ammortamento per 1,4 miliardi di dollari nell'ambito di un piano di ritorno alla crescita. Gli analisti hanno accolto positivamente il piano, sottolineando che gli utili dell'azienda produttrice di birra non hanno riservato sorprese negative. Anche Henkel e Ahold sono in buon progresso dopo i risultati. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia