BORSA MILANO in rialzo, brillano B.Popolare e Bpm, netto calo Mediaset

MILANO, 11 novembre (Reuters) - Piazza Affari apre in leggero rialzo con le altre borse europee sostenute dalla chiusura positiva di Wall Street, in un mercato sul quale continuano a pesare i dati macro deboli dalla Cina della scorsa settimana. Focus sui titoli bancari dopo i risultati e per le speculazioni sul fronte m&a. Alle 9,20 l'indice FTSE Mib guadagna lo 0,34%, l'AllShare lo 0,36%, il Mid Cap lo 0,51%. Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 segna +0,48%. POP MILANO in deciso rialzo dopo i risultati. La banca ha detto che non esclude ipotesi di M&A "meno ovvie", così come l'opzione stand-alone. UBI che, secondo la stampa di ieri, ha avviato colloqui colloqui ad alto livello con Pop Milano perde oltre il 3%, appesantita dai risultati. Balza BANCO POPOLARE dopo i dati e dopo aver confermato che sta trattando sul fronte m&a con molti istituti. MEDIASET in netto ribasso dopo i dati che hanno portato diversi broker ad abbassare il giudizio sulla società. Kepler ha tagliato il target a 5,4 euro, ma resta "buy"; Barclays a 3,9 euro, rating "underweight"; Hsbc indica 4,9 euro da 5,3 precedenti e passa a "hold" da "buy". MONCLER positiva dopo il balzo di ieri sui risultati trimestrali. TELECOM ITALIA stabile. Ieri è tornata a salire dopo una lunga correzione. Il titolo ha cancellato completamente il rialzo segnato a fine ottobre, sulla notizia dell'acquisto di prodotti derivati da parte di Xavier Niel. L'appeal speculativo è durato solo nella seduta del 29 ottobre. FINCANTIERI ancora in ribasso dopo i risultati e le dimissioni del direttore generale.