BORSE EUROPA positive, salgono Adidas, SocGen

LONDRA, 5 novembre(Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3463,28 0,7 3146,43 FTSEUROFIRST300 1504,17 0,21 1368,52 STOXX BANCHE 192,83 -0,32 188,77 STOXX OIL&GAS 292,28 -1,63 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,35 -0,01 250,55 STOXX AUTO 544,87 0,48 501,31 STOXX TLC 363,82 0,26 320,05 STOXX TECH 358,3 0,82 312,18 L'azionario europeo è in modesto rialzo a metà seduta sostenuto dai risultati positivi di Adidas e Societe Generale, mentre soffre il comparto legato alle materie prime colpito dalla forza del dollaro. Alle 12,30 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cresce dello 0,21% portandosi a quota 1504,17. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100, dove le commodities hanno un peso piuttosto forte, scende dello 0,56%, mentre sono positivi il Dax tedesco (+0,81%) e il francese CAC 40 (+0,84). Il comparto minerario cede l'1,7% con i prezzi dei metalli sotto pressione a causa del rally del dollaro seguito alle attese di un rialzo dei tassi Usa a dicembre. Fino ad ora in Europa circa il 60% delle società ha pubblicato i suoi dati trimestrali. Di queste, circa la metà ha rispettato o superato le attese di mercato secondo dati Thomson Reuters StarMine. I titoli in evidenza oggi: Adidas balza del 5,6% dopo aver aumentato le sue stime su vendite e profitti a seguito di un terzo trimestre oltre le attese. La francese Societe Generale sale di quasi il 6% dopo aver annunciato un aumento del 2,4% dell'utile del terzo trimestre. Credit Agricole cede quasi l'8% dopo aver registrato utili trimestrali positivi - i migliori degli ultimi quattro anni - ma non essere riuscita ad offrire una finestra sul piano di riorganizzazione dell'organismo centrale Roc (Roc), attentamente monitorata dai mercati.