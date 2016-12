BORSE EUROPA positive, Dax debole su calo VW

LONDRA, 4 novembre(Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3465,72 0,67 3146,43 FTSEUROFIRST300 1509,15 1 1368,52 STOXX BANCHE 194,39 1,15 188,77 STOXX OIL&GAS 301,85 2,18 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,74 0,61 250,55 STOXX AUTO 540,05 -2,6 501,31 STOXX TLC 364,64 1 320,05 STOXX TECH 355,93 0,97 312,18 L'azionario europeo è positivo a metà mattina, con il Dax in controtendenza indebolito dal calo di Volkswagen sull'allargarsi dello scandalo emissioni. Alle 11,45 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna un progresso dell'1%. Tra le singole piazze, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,99% e il francese CAC 40 sale dello 0,95%. Il Dax tedesco cede invece lo 0,15% con Volkswagen che sprofonda a -10% e Porsche a -9,5% dopo aver annunciato che i problemi di VW potrebbero pesare ulteriormente sui suoi risultati. A pesare sull'azionario tedesco anche un Pmi sotto le attese, al contrario di quello francese che ha mostrato invece segni di ripresa. Tra gli altri titoli, da segnalare il rialzo di Glencore che guadagna quasi il 6% dopo aver annunciato di essere sulla buona strada per ridurre il debito e rafforzare la liquidità grazie alla vendita di alcuni asset. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia