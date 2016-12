BORSE EUROPA poco mosse, pesanti Volkswagen, Standard Chartered

LONDRA, 3 novembre(Reuters) - INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3433,52 -0,03 3146,43 FTSEUROFIRST300 1488,15 -0,02 1368,52 STOXX BANCHE 192,17 -0,53 188,77 STOXX OIL&GAS 286,27 0,3 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,58 0,48 250,55 STOXX AUTO 549,7 -1,18 501,31 STOXX TLC 361,2 0,28 320,05 STOXX TECH 349,42 0,13 312,18 I mercati europei sono poco mossi con un'intonazione negativa questa mattina, appesantiti dal calo di titoli come Standard Chartered Volkswagen. Alle 10,25 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 index segna -0,02% mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 -0,03. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,01%, il Dax tedesco -0,17%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,06. Volkswagen cede più del 4% sui timori che lo scandalo emissioni si allarghi. Ieri sera l'Agenzia Usa per la protezione dell'Ambiente (Epa) ha detto che l'azienda usava congegni per alterare i test sull'inquinamento atmosferico anche alle controllate Porsche, Audi e altre macchine sui modelli degli anni 2014-2016. Standard Chartered lascia sul terreno oltre il 6% dopo che il nuovo AD Bill Winters ha annunciato un piano che prevede un aumento di capitale da 5,1 miliardi di dollari e tagli per 15.000 posti di lavoro entro il 2018 nel tentativo di riportare la banca in utile dopo i problemi legati al rallentamento dell'economia nei mercati emergenti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia