BORSE EUROPA in calo su dati deboli manifattura Cina

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3414,77 -0,1 3146,43 FTSEUROFIRST300 1482,09 -0,16 1368,52 STOXX BANCHE 191,52 -0,16 188,77 STOXX OIL&GAS 282,44 -0,43 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,94 0,13 250,55 STOXX AUTO 549,58 0,32 501,31 STOXX TLC 359,12 -0,14 320,05 STOXX TECH 347,73 0,24 312,18 MILANO, 2 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in calo oggi appesantite dalle perdite subite dai listini asiatici dopo i dati deboli sulla manifattura cinese che hanno nuovamente alimentato i timori sulla crescita globale. Alle 10,10 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 cede lo 0,16% a 1482,09 dopo aver chiuso venerdì a 1.484,46 punti (+0,01%). Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,47%, il Dax tedesco +0,15%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,17. I titoli in evidenza oggi: Electrolux cede il 5,7% dopo che il dipartimento di Giustizia Usa ha rifiutato la proposta dell'azienda svedese per fermare un contenzioso circa l'acquisto di un'unità di General Electric. L'irlandese Ryanair Holdings perde il 2,7% nonostante abbia alzato le stime sugli utili. La francese Renault sale dell'1,6% dopo dati auto positivi, che l'hanno visto recuperare terreno rispetto alla rivale Peugeot Citroen.