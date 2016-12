BORSE EUROPA in lieve salita, bene Renault

LONDRA, 30 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3415,4 0,06 3146,43 FTSEUROFIRST300 1485,87 0,11 1368,52 STOXX BANCHE 192,48 0,02 188,77 STOXX OIL&GAS 282,92 -0,75 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,7 0,14 250,55 STOXX AUTO 546,19 1,05 501,31 STOXX TLC 361,08 0,15 320,05 STOXX TECH 346,49 0,24 312,18 Le borse europee sono in leggero progresso questa mattina, con gli indici impostati verso un bilancio positivo per il mese di ottobre e Renault tra i titoli in maggiore evidenza grazie alla crescita dei suoi utili trimestrali. Alle 10,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna +0,11% dopo aver chiuso ieri poco sotto la parità (-0,04%) a 1.484,28 ma, in ottobre, ha guadagnato oltre l'8% con la Bce che ha aperto uno spiraglio a ulteriori misure di stimolo. Alla stessa ora Renault sale di quasi il 6% dopo aver annunciato un incremento di poco meno del 10% dei ricavi trimestrali grazie al business crescente con i partner Nissan e Daimler, e alle vendite di modelli propri in un mercato dell'auto che sta rimbalzando in Europa. SocGen e Nomura hanno alzato il target price su Renault a 101 e 107 euro rispettivamente, mantenendo la raccomandazione "buy" sul titolo. Tra i titoli deboli, si segnala invece la proprietaria di British Airways, IAG, che cala del 4,6% nonostante una trimestrale oltre le attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia