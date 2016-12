BORSE EUROPA in calo, caute in attesa Fed, pesante Basf

LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3412,38 -0,07 3146,43 FTSEUROFIRST300 1480,56 -0,27 1368,52 STOXX BANCHE 196,58 0,01 188,77 STOXX OIL&GAS 284,78 -0,81 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,91 -0,08 250,55 STOXX AUTO 542,76 0,23 501,31 STOXX TLC 359,5 -0,1 320,05 STOXX TECH 341,81 -0,22 312,18 Le borse europee sono deboli oggi, con gli indici che ritracciano dai massimi degli ultimi due mesi raggiunti alla fine della scorsa settimana e gli investitori cauti in attesa del meeting della Fed che inizia oggi. Alle 10,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna -0,27% dopo aver ceduto lo 0,4% nella seduta di ieri. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,29%, il Dax tedesco -0,12%, mentre il francese CAC 40 lascia sul terreno lo 0,2%. La Fed dovrebbe lasciare i tassi invariati ma cresce lo scetticismo degli investitori su un rialzo prima della fine dell'anno. In dicembre si terrà l'ultimo meeting. Ad appesantire il tono del mercato BASF e Novartis che cedono rispettivamente oltre il 3 e quasi il 2% dopo trimestrali deludenti. BASF ha ridotto le stime sugli utili annui a causa del calo delle vendite sui mercati emergenti. Novartis ha deluso le attese degli analisti. Il 22% dei titoli presenti nello STOXX Europe 600 hanno comunicato i risultati trimestrali sinora; di queste, il 63% ha centrato o superato le attese di mercato sugli utili, secondo dati Thomson Reuters StarMine. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia