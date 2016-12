BORSE EUROPA deboli dopo rally scorsa settimana

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3420,43 -0,16 3146,43 FTSEUROFIRST300 1489,67 -0,06 1368,52 STOXX BANCHE 197,41 0,06 188,77 STOXX OIL&GAS 290,56 -0,07 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,4 0,1 250,55 STOXX AUTO 547,1 0,2 501,31 STOXX TLC 361,58 0,58 320,05 STOXX TECH 343,27 -0,78 312,18 MILANO, 26 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso con un'intonazione negativa questa mattina, con l'affievolirsi dell'effetto positivo del taglio dei tassi in Cina che la scorsa settimana aveva portato gli indici sui massimi degli ultimi due anni. Alle 10,50 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un -0,06% mentre mentre le blue chip dell'EuroSTOXX50 perdono lo 0,16. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora, il britannico FTSE 100 segna -0,15%, il Dax tedesco +0,3%, mentre il francese CAC 40 cede lo 0,5. Tra i titoli in evidenza, Philips registra un ribasso del 2%, nonostante risultati migliori delle attese, dopo aver messo in dubbio la vendita per 3,3 mld di dollari della sua divisione Lumileds a causa dell'opposizione del governo Usa all'operazione. Anche Peugeot perde il 2,2% nonostante un aumento di oltre il 3% delle sue revenue trimestrali. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia