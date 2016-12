BORSE EUROPA in rialzo guidate da Casino, crolla Burberry

MILANO, 15 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3226,78 1,1 3146,43 FTSEUROFIRST300 1421,45 1,11 1368,52 STOXX BANCHE 191,07 1,07 188,77 STOXX OIL&GAS 289,25 1,74 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 263,55 1,06 250,55 STOXX AUTO 513,81 1,6 501,31 STOXX TLC 329,22 1,45 320,05 STOXX TECH 324,57 1,64 312,18 Le borse europee sono in rialzo stamani dopo tre giorni consecutivi di perdite, trascinate dall'ottimismo sui mercati asiatici per le attese crescenti che la Fed non operi nessun rialzo dei tassi fino al 2016. Tra le performance migliori quelle del retailer francese Casino. Alle 9,40 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 guadagna lo 0,98% a 1419,51 punti. Tra le singole piazze l'indice britannico FTSE 100 è in rialzo dell'1%, il tedesco DAX dello 0,93% e il francese CAC 40 dello 0,89%. Tra i titoli in evidenza oggi: CASINO in gran spolvero, guadagna intorno all'8% dopo dati sulle vendite nel terzo trimestre che hanno evidenziato un miglioramento in tutte le tipologie di negozi sul mercato francese. UNILEVER è in rialzo di oltre il 3,5% dopo aver riportato risultati sulle vendite del terzo trimestre superiori alle attese. La società ha comunque evidenziato che il rallentamento del mercato globale pesa sulle performance. VOLKSWAGEN guadagna oltre l'1% nonostante Kba, autorità tedesca di vigilanza del settore auto, abbia chiesto al gruppo automobilistico di ritirare 2,4 milioni di veicoli dopo lo scandalo delle emissioni. BURBERRY lascia sul terreno oltre l'11% dopo aver mancato le previsioni sulla crescita delle vendite nel primo semestre e aver messo in evidenza le difficoltà del settore, specie per la cautela negli acquisti da parte dei clienti cinesi. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia