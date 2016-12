BORSE EUROPA deboli con minerari e auto, balza SABMiller

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3203,8 -1,34 3146,43 FTSEUROFIRST300 1411,13 -1,34 1368,52 STOXX BANCHE 189,29 -2,27 188,77 STOXX OIL&GAS 281,97 -2,02 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 262,92 -1,7 250,55 STOXX AUTO 505,18 -2,59 501,31 STOXX TLC 329,46 -1,9 320,05 STOXX TECH 322,71 0,59 312,18 MILANO, 13 ottobre (Reuters) - Le borse europee restano in calo a metà seduta, fiaccate dai dati sull'import cinese e dallo Zew tedesco, nonostante il balzo di SABMiller dopo che ha accettato l'offerta di acquisto da oltre 100 miliardi di dollari da parte della rivale Anheuser-Busch. Alle 12 italiane il FTSEurofirst 300 perde l'1,34% a 1411,13 punti. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,84%, il Dax tedesco -1,2%, mentre il francese CAC 40 scende dell'1,6%. Il comparto auto e quello delle banche sono tra i più deboli, anche dopo il dato Zew tedesco sotto le attese. L'export cinese è sceso meno del previsto in settembre, ma un netto calo dell'import ha lasciato interdetti gli economisti sulla ripresa o meno del settore. "L'export mostra un rimbalzo salutare, ma l'import debole indica che l'economia cinese sta ancora lottando per riprendersi", commenta Markus Huber di Peregrine & Black. Tra gli altri titoli in evidenza: SABMiller sale del 9% e Anheuser-Busch del 3,8%. SAP è in rialzo di quasi il 5% dopo aver riportato una crescita del 19% nell'utile operativo del terzo trimestre, ben oltre le più rosee aspettative degli analisti. LVMH cede invece il 3% dopo risultati misti nello stesso trimestre. Credit Suisse perde il 2,6% e UBS il 2,4 dopo notizie secondo cui il ministero delle Finanza svizzero inasprirà i requisiti sui capitali. Anche i titoli delle banche portoghesi sono deboli per la seconda giornata consecuita a causa dell'incertezza politica seguita al voto. Banco Comercial lascia sul terreno l'8% e Banco BPI oltre il 4. Leoni, produttore tedesco di impianti elettrici per auto, è ai minimi degli ultimi 23 anni dopo aver lanciato un allarme sugli utili 2015 e 2016 e tagliato le previsioni sulle vendite del prossimo anno, citando problemi nel suo settore Wiring Systems. JP Morgan ha abbassato la raccomandazione sul titolo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia