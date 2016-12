BORSE EUROPA in rialzo, verso miglior bilancio settimanale da gennaio

LONDRA, 9 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3257,3 1 3146,43 FTSEUROFIRST300 1438,86 0,8 1368,52 STOXX BANCHE 195,97 1,22 188,77 STOXX OIL&GAS 294,87 1,6 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 270,12 0,73 250,55 STOXX AUTO 511,49 1,58 501,31 STOXX TLC 337,59 0,87 320,05 STOXX TECH 322,44 0,28 312,18 Le borse europee restano positive a metà seduta, sui massimi di un mese, e si preparano a concludere la settimana con il miglior bilancio da gennaio scorso su rinnovate attese che le banche centrali manterranno una politica monetaria accomodante più a lungo del previsto. Dalle minute della Fed si evince che la banca centrale statunitense va verso un rialzo dei tassi ma ha deciso di essere prudente, aspettando prove evidenti che il rallentamento dell'economia globale non faccia deragliare gli Usa. "Le minute della Fed indicano che sarà paziente ad alzare i tassi. Resta da capire se lo farà a fine anno o all'inizio del 2016, ma questo sembra già sufficiente per far salire le borse dopo un trimestre orribile", commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets. Alle 12,10 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna un progresso dello 0,8% a 1.438,86 punti, dopo aver toccato nei primissimi scambi quota 1.442,25, massimo da un mese. L'indice mette a segno un rialzo di quasi il 5% in una settimana, con gli investitori tornati sull'azionario dopo il forte sell off visto tra agosto e settembre grazie anche allo stabilizzarsi dei prezzi delle commodities. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,86%, il Dax tedesco +1,08%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,93. Lo STOXX Europe 600 Basic Resources sale del 3,4%, miglior comparto in Europa. Glencore balza di oltre il 6% dopo aver detto che la produzione annua di zinco sarà ridotta di un terzo. I prezzi dello zinco salgono in risposta di più dell'8%. Tra gli altri titoli si segnala la svizzera Givaudan , che ha mantenuto i target finanziari per i cinque anni al 2015. Al suo debutto in borsa oggi, la tedesca Schaeffler , produttore di componentistica auto, sale dell'8% con gli investitori che scommettono sulla ripresa del comparto automotive dopo lo scandalo Volkswagen. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia