BORSE EUROPA senza direzione, poco sopra la parità

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3199,33 0,28 3146,43 FTSEUROFIRST300 1415,17 0,16 1368,52 STOXX BANCHE 191,94 0,15 188,77 STOXX OIL&GAS 275,7 0,41 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 264,42 0,13 250,55 STOXX AUTO 482,09 1,55 501,31 STOXX TLC 335 -0,1 320,05 STOXX TECH 320,99 0,46 312,18 LONDRA, 6 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse e senza una precisa direzione a metà seduta dopo il forte rialzo registrato ieri. Alle 12,00 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna +0,16% dopo aver chiuso ieri con un progresso del 3% a 1.412,97 punti, miglior performance giornaliera da agosto. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,17%, il Dax tedesco +0,39%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,4. A inizio mattinata il segno degli indici era stato prevalentemente negativo, soprattutto per il Dax, dopo dati sugli ordini all'industria tedeschi negativi, a sorpresa, in agosto. Volkswagen continua ad essere sotto pressione e perde circa il 3% oggi dopo aver ammesso che otto milioni di suoi veicoli diesel erano dotati di software in grado di truccare i test Ue sulle emissioni. Joe Rundle, capo del trading di ETX Capital, ritiene che i problemi di Volkswagen potrebbero pesare sul Dax e sull'economia tedesca. "L'economia tedesca non è in piena ripresa. Non ci sono problemi significativi, ma qualche tentennamento. E lo scandalo Volkswagen si allarga, allora il brand Germania potrebbe perdere il suo appeal", spiega, aggiungendo però di non essere così preoccupato nel lungo periodo. Tra i titoli in evidenza oggi: Il peggiore è Glencore, in calo di quasi il 5% dopo un balzo di oltre il 20% ieri, nella sua migliore performance giornaliera di sempre. TeliaSonera perde il 3% dopo che un quotidiano ha scritto che le autorità Usa potrebbero chiedere danni per 961 mln di dollari all'operatore tlc svedese in relazione ad un'inchiesta su presunti fatti di corruzione in Uzbekistan. La francese Bouygues Telecom sale del 2% dopo aver annunciato che punta a migliorare vendite e margini nei prossimi anni. Sul fronte nagativo anche SABMiller cede il 2% dopo risultati non soddisfacenti, impattati in particolare da movimenti valutari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia