BORSE EUROPA in forte rialzo a metà seduta

LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3165,73 2,51 3146,43 FTSEUROFIRST300 1399,39 2,02 1368,52 STOXX BANCHE 189,54 2,11 188,77 STOXX OIL&GAS 271,88 3,82 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 261,82 2,19 250,55 STOXX AUTO 467,68 0,83 501,31 STOXX TLC 330,54 2,2 320,05 STOXX TECH 317,29 2,17 312,18 Le borse europee estendono a metà seduta il rialzo segnato in apertura, con il balzo di Glencore e ArcelorMittal che sostiene il settore minerario e la salita dei prezzi del greggio che rinfranca gli energetici. Alle 11,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 sale del 2% circa dopo aver chiuso venerdì in rialzo dello 0,5%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +1,9%, il Dax tedesco +2%, mentre il francese CAC 40 cresce di quasi il 3%, sostenuto anche da dati positivi nel settore servizi. Sale anche il mercato portoghese con l'indice della borsa di Lisbona PSI-20 in progresso di quasi il 2% dopo la vittoria del centrodestra nelle elezioni di domenica, anche se senza una maggioranza chiara. L'azionario europeo resta comunque al di sotto dei massimi visti ad aprile, soprattutto a causa dei timori legati al rallentamento dell'economia cinese. "Il sentiment generale resta neutro", commenta Markus Huber, senior trader di Peregrine & Black. Tra i titoli in evidenza oggi: Volkswagen ancora giù sullo scandalo emissioni truccate, cede il 5% ai minimi degli ultimi quattro anni. La tedesca K+S crolla (-25%) dopo che Potash Corp ha ritirato la sua offerta per acquistarla. Glencore estende il suo rimbalzo (+10%) dopo il sell off della scorsa settimana. Alcuni trader citano la possibilità che venda alcuni asset nell'area agricoltura per tagliare il suo debito. ArcelorMittal sale del 5% dopo che Citigroup ha alzato la raccomandazione sul titolo a "buy" da "sell".