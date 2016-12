BORSE EUROPA salgono guidate da minerari, focus resta su Grecia

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3364,67 1,12 3146,43 FTSEUROFIRST300 1495,14 1,17 1368,52 STOXX BANCHE 207,27 1,61 188,77 STOXX OIL&GAS 298,57 0,14 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 271,3 1,46 250,55 STOXX AUTO 593,74 2,13 501,31 STOXX TLC 358,84 0,63 320,05 STOXX TECH 335,19 1,3 312,18 LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Le borse europee salgono oggi in apertura guidate dai minerari dopo un rally dei titoli cinesi e del settore metalli, mentre una parte degli investitori scommette che i creditori della Grecia accoglieranno positivamente le proposte di riforma di Atene e che alla fine si raggiungerà un accordo. In un discorso al Parlamento europeo il premier greco Alexis Tsipras ha chiesto un accordo giusto, dopo che i leader dell'Ue gli hanno concesso cinque giorni per presentare riforme convincenti. "Gli investitori hanno un barlume di speranza per il fatto che nel suo discorso Alexis Tsipras faceva ancora riferimento a un accordo da concludere. E con la rimozione di Yanis Varoufakis da ministro delle Finanze, c'è chiaramente l'intento di migliorare le relazioni con il gruppo di creditori della Troika", ha detto Lorne Baring, managing director di B Capital Wealth Management. "Comunque, di fronte alla tragedia greca e alla turbolenza del mercato in Cina, gli investitori hanno ancora molto di cui preoccuparsi", ha aggiunto. Alle 10,50 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,17% a quota 1.495,14 punti. L'Euro STOXX 50 avanza dell'1,12%. L'indice STOXX Europe 600 delle materie prime guadagna l'1,12%, mentre i prezzi dei principali metalli impiegati nell'industria salgono, segno dello stabilizzarsi dei mercati in Cina, maggior consumatore mondiale di metalli. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,65%, il Dax tedesco +1,02%, mentre il francese CAC 40 sale dell'1,16%. Tra i titoli in evidenza oggi, si segnala Associated British Foods, che sale di circa il 3,5%: il proprietario dei marchi di abbigliamento low cost Primark e British Sugar ha mantenuto l'attuale guidance per l'anno dopo avere riportato un lieve aumento del fatturato dall'inizio del 2015. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia