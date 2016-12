BORSE EUROPA deboli, volatilità a massimo da ottobre su Grecia

LONDRA, 3 luglio(Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3451,56 -0,34 3146,43 FTSEUROFIRST300 1524,18 -0,24 1368,52 STOXX BANCHE 213,44 -0,73 188,77 STOXX OIL&GAS 309,7 -0,63 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 276 0,13 250,55 STOXX AUTO 620,2 0,11 501,31 STOXX TLC 369,94 -0,54 320,05 STOXX TECH 342,53 0,38 312,18 Le borse europee sono deboli a metà seduta, in un mercato cauto e con poca direzione dove la volatilità è ai massimi da ottobre in attesa del referendum di domenica che potrebbe decidere il futuro della Grecia nell'Eurozona. Alle 12,30 italiane l'FTSEuroFirst 300 segna -0,24% a quota 1524,18, mentre l'indice sulla volatilità registra un rialzo pari quasi all'1,8%. Per la settimana, l'indice paneuropeo potrebbe terminare con il calo maggiore dall'inizio dell'anno. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,37%, il Dax tedesco -0,06%, mentre il francese CAC 40 cede lo 0,39. "L'attenzione è tutta sulla Grecia ed è probabile che gli investitori resteranno cauti in attesa del referendum del weekend", commenta Stan Shamu, analista di mercato di IG. Tra i titoli sotto i riflettori, molti bancari e in particolare Royal Bank of Scotland in ribasso dell'1,5% dopo la notizia di una possibile multa da 13 mld di dollari in una causa in Usa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia