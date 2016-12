BORSE EUROPA nel limbo su Grecia e dati Usa, affonda Electrolux

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3497,12 0,02 3146,43 FTSEUROFIRST300 1534,31 0,03 1368,52 STOXX BANCHE 216,28 -0,11 188,77 STOXX OIL&GAS 310,1 0,79 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,87 0,03 250,55 STOXX AUTO 625,5 -0,36 501,31 STOXX TLC 373,34 0,21 320,05 STOXX TECH 345,13 -0,55 312,18 LONDRA, 2 luglio (Reuters) - Le borse europee sono sostanzialmente piatte oggi: prevale la cautela a pochi giorni dal referendum greco che potrebbe decidere il futuro di Atene in Europa, e con i trader in attesa dei dati Usa. Il premier greco Alexis Tsipras ieri ha chiesto al Paese in un appello televisivo di votare 'no' domenica. E stamani il ministro delle Finanze Yanis Varoufakis ha detto che si dimetterà in caso di vittoria del 'sì'. "La Grecia domina i titoli ma non credo che accadrà qualcosa prima del referendum... Come la maggior parte della gente aspetto domenica", ha commentato Claus Mose, trader presso Sparinvest in Lussemburgo. Alle 12,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna un progresso dello 0,03%% a quota 1.534,31. L'indice europeo delle blue chip EuroStoxx 50 segna +0,02% a 3.497,12 punti. Tra le singole piazze, Londra sale dello 0,18%, sostanzialmente piatte Francoforte e Parigi rispettivamente a +0,07% e +0,02%. Tra i titoli in evidenza: La svedese Electrolux perde oltre il 10% dopo l'azione legale Usa per impedire al proprietario dei marchi Frigidaire e Kenmore di acquistare il settore elettrodomestici di General Electric. Il titolo della spagnola Amadeus, specializzata in soluzioni IT per il settore turistico, guadagna lo 0,5% circa dopo aver annunciato che acquisterà Navitaire, sussidiaria di Accenture, per 830 milioni di euro per concentrarsi sui servizi digitali rivolti ai passeggeri delle linee aeree. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia