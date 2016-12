BORSE EUROPA in rally su notizia che Grecia accetta termini creditori

LONDRA, 1 luglio(Reuters) - INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3505,9 2,38 3146,43 FTSEUROFIRST300 1534,93 1,64 1368,52 STOXX BANCHE 216,42 1,91 188,77 STOXX OIL&GAS 310,36 1,11 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,68 1,55 250,55 STOXX AUTO 627,89 2,9 501,31 STOXX TLC 374,13 1,62 320,05 STOXX TECH 347,28 2,42 312,18 Le borse europee estendono il rialzo messo a segno da questa mattina sulla notizia - poi confermata - secondo cui Atene sarebbe pronta ad accettare la maggior parte delle condizioni poste nella nuova proposta dei creditori internazionali per raggiungere un accordo sul debito. A quanto scrive il Financial Times e il governo ellenico conferma, il premier greco Alexis Tsipras sarebbe intenzionato ad accettare i termini dei creditori solo con qualche piccolo cambiamento. Una conference call dell'Eurogruppo per valutare un nuovo prestito a due anni che ripaghi debiti che ammontano a quasi 30 miliardi di euro è attesa alle 17,30 italiane. Alle 11,50 l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna un progresso dell'1,64% a quota 1534,93 dopo aver chiuso ieri in calo dell'1,31% a 1.510,16 punti. L'indice europeo delle blue chip STOXX 50 registra invece alla stessa ora un rialzo del 2,38% dopo aver terminato la seduta ieri in calo dell'1,3%, toccando il livello più basso da una settimana; il mese scorso ha ceduto il 4%, il più forte calo su base mensile degli ultimi due anni. Il Fondo monetario internazionale ha confermato che la Grecia non ha ripagato il prestito da 1,6 miliardi in scadenza ieri. Il futuro della Grecia nella zona euro ora dipende dall'esito del referendum di domenica prossima, quando i greci dovranno pronunciarsi sul pacchetto di aiuti internazionali. Tra i titoli in evidenza si segnala Airbus, in rialzo del 4,2% dopo l'arrivo di un grosso ordine dalla Cina in un deal multi-miliardario. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia