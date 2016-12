BORSE EUROPA viste in leggero calo su incertezza Grecia

LONDRA, 2 luglio(Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in leggero calo oggi dopo che ieri, al termine della conference call dei ministri finanziari della zona euro sulla Grecia, il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem ha detto che non ci saranno nuovi incontri prima del referendum di domenica, e il premier Alexis Tsipras in un messaggio tv ha invitato i greci a votare 'no' all'austerity.