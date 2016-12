BORSE EUROPA poco mosse, preoccupa Grecia

LONDRA, 25 giugno (Reuters) - INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3620,56 0,27 3146,43 FTSEUROFIRST300 1577,83 0,04 1368,52 STOXX BANCHE 222,23 0,35 188,77 STOXX OIL&GAS 323,51 0,36 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,15 0,18 250,55 STOXX AUTO 640,05 0,39 501,31 STOXX TLC 383,47 0,44 320,05 STOXX TECH 358,04 0,18 312,18 Le borse europee sono poco mosse a metà mattina, in un mercato prudente con gli investitori che escono dall'azionario impauriti dalla prospettiva di un default greco in mancanza di progressi reali tra Atene e i creditori internazionali a meno di una settimana dalla scadenza per la restituzione al Fmi della tranche di debito da 1,6 miliardi di euro. Alle 10,30 italiane l'indice europeo FTSEuroFirst 300 segna +0,04% a quota 1577,83 dopo aver chiuso ieri in ribasso dello 0,39% a 1.577,18 punti. I leader Ue terranno un summit sulla crisi greca a Bruxelles oggi. "Le speranze di una rapida soluzione della crisi stanno scemando", commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets. L'indice della borsa di Atene cede il 2,1% mentre quello del comparto bancario perde il 4,3%, con National Bank of Greece, Alpha Bank e Bank of Piraeus che registrano ribassi dal 3,5 al 5,3%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,06%, il Dax tedesco +0,54%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,17. Tra i titoli in evidenza, H&M perde il 2,2% dopo aver presentato un utile pre-tasse nel secondo trimestre appena in linea con le attese e previsto costi in rialzo per i trimestri a venire a causa della forza del dollaro. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia