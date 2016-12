BORSE EUROPA girano in negativo a metà mattinata

24 giugno (Reuters) - INDICI ORE 11,05 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3621,07 -0,14 3146,43 FTSEUROFIRST300 1584,05 0,05 1368,52 STOXX BANCHE 221,79 -0,22 188,77 STOXX OIL&GAS 323,15 1,09 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,26 0,23 250,55 STOXX AUTO 636,91 -1,09 501,31 STOXX TLC 383,35 -0,46 320,05 STOXX TECH 359,62 -0,72 312,18 Dopo un avvio positivo sull'onda dell'ottimismo per un accordo sul debito greco, i mercati europei hanno registrato una frenata a metà mattinata. La borsa di Atene perde quasi il 2%, appesantatita dal comparto bancario, quella di Madrid lo 0,62%, quella di Francoforte lo 0,27%, quella di Parigi lo 0,1% circa. L'indice europeo FTSEurofirst 300 è praticamente piatto, mentre quello delle blue chip della zona euro <STOXX 50 segna -0,14%. A pesare in particolare è l'andamento del settore telecom francese, dopo che Bouygues ha respinto l'offerta di Altice per il suo ramo telecomunicazioni. Il titolo Bouygues perde oltre l'8% mentre Numericable Sfr (detenuto da Altice, che perde quasi il 7% alla borsa di Amsterdam) segna -10%. Perdono anche Orange, -3%, e Iliad, che segna -6,2% circa. Tra gli altri titoli da segnalare: La spagnola CaixaBank perde oltre il 3%, dopo che ieri sera Criteria ha annunciato di aver collocato il 2,28% della controllata presso investitori istituzionali attraverso una procedura accelerata di bookbuilding per 566,4% milioni di euro. Il gruppo svizzero Julius Baer guadagna il 4,75% dopo l'annuncio di aver concluso un accordo transattivo da 350 milioni di dollari con la giustizia Usa per porre fine all'inchiesta in cui la banca svizzera è accusata di aver aiutato clienti americani ad eludere il fisco. Alcuni analisti si aspettavano una cifra di circa 900 milioni di dollari. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia