BORSE EUROPA in calo a metà seduta, Commerzbank tra i peggiori

LONDRA, 28 aprile (Reuters) - INDICI ORE 12,05 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3749,2 -0,59 3146,43 FTSEUROFIRST300 1627,22 -0,94 1368,52 STOXX BANCHE 221,09 -0,81 188,77 STOXX OIL&GAS 345,9 0,84 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,58 -1,54 250,55 STOXX AUTO 675,93 0,02 501,31 STOXX TLC 380,82 -0,63 320,05 STOXX TECH 369,86 -0,74 312,18 A metà seduta i mercati europei restano negativi, con Commerzbank in netto calo dopo l'aumento di capitale da 1,4 mld di euro, raccolti sul mercato, e la svizzera Geberit debole a seguito di una trimestrale deludente. Alle 12,05 italiane l'FTSEurofirst 300 index cede lo 0,94% a quota 1627,22. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,78%, il Dax tedesco -0,54%, mentre il francese CAC 40 scende dello 0,92. Bene invece l'indice greco ATG che dopo il più 4,4% messo a segno ieri guadagna ancora 0,82% sulla scia del rimpasto da parte del premier greco Alexis Tsipras del team di negoziatori con i creditori europei e del Fmi. Gli investitori restano cauti anche in attesa del meeting del Fomc della Fed previsto per giovedì, con particolare attenzione alle indicazioni sul timing del prossimo rialzo dei tassi. "Il trend al rialzo del mercato in realtà resta intatto, ma abbiamo bisogno di vedere miglioramenti nelle trimestrali perché la salita si stabilizzi nelle prossime settimane", spiega Christian Stocker, equity strategist di Unicredit a Monaco. I titoli in evidenza oggi: Commerzbank perde il 5%, tra i titoli peggiori nel paniere europeo, dopo l'aumento di capitale da 1,4 miliardi di euro. Geberit cede il 4,4% dopo aver riportato un calo del 15% dei profitti netti nel primo trimestre a causa dei costi legati all'acquisizione di Sanitec lo scorso anno e della salita del franco svizzero. UPM-Kymmene, il peggiore in assoluto, lascia sul terreno il 5,9%, dopo una trimestrale sotto le attese. In controtendenza la major del petrolio BP in rialzo dell'1,2% dopo profitti migliori delle stime.