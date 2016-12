BORSE EUROPA - Indici in calo in scia Wall Street, timore utili

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.132,62 -1,52 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 750,81 -1,3 831,97

DJ Stoxx banche 134,03 -2,21 149,51

DJ Stoxx oil&gas 253,18 -1,27 264,50

DJ Stoxx tech 153,67 -1,46 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 8 aprile (Reuters) - Le borse europee ritracciano ancora, sulla scia della brutta chiusura a Wall Street e sulle piazze asiatiche, con realizzi soprattutto sulle banche.

Dopo le prime battute l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede l'1%, ma è ancora sopra del 16% rispetto al minimo toccato il 9 marzo. Tra le singole piazze l'inglese Ftse 100 .FTSE cede l'1,2%, il Dax tedesco .GDAXI l'1% e il Cac 40 .FCHI l'1,5%.

"C'è nervosismo per la tornata di trimestrali appena cominciata negli Usa" con Alcoa (AA.N: Quotazione), dice uno strategist della NCB Stockbrokers di Dublino.

Tra i titoli in evidenza:

* Pesanti i bancari, con BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione) e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) che cedono più dell'1%.

* Ribasso del 5% per CAP GEMINI (CAPP.PA: Quotazione), che ha annunciato la prossima emissione di bond convertibili per circa 500 milioni.

* Meno 8% per PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione), che ha annunciato un aumento di capitale per un miliardo e la vendita della marca di bourbon Wild Turkey a Campari (CPRI.MI: Quotazione), per 433 milioni.

* Realizzi su BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) e IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione), dopo che Moody's ha abbassato i loro rating e il governo, ieri sera, ha annunciato la creazione di una 'bad bank' che riunirà fino a 90 miliardi di asset legati a prestiti rischiosi.

* Calo del 4,5% per THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione), che soffre per il downgrade di Deutsche Bank sul comparto dei produttori tedeschi di acciaio.

* Resistono, tra i pochissimi titoli positivi, alcuni difensivi come quelli del settore healthcare. Brillano, in particolare, ELAN ELN.I e GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione).