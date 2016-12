BORSE EUROPA-Indici in ripresa su rialzo Wall Street e calo oil

indici chiusura

alle 16,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.404,65 +0,22 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.198,02 +0,67 1.314,42 DJ Stoxx banche 306,63 +0,52 337,67 DJ Stoxx oil&gas 364,71 -0,96 435,73 DJ stoxx tech 241,38 +0,78 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 8 agosto (Reuters) - Gli indici delle piazze europee sono deboli, subendo le spinte contrastanti del settore bancario, affossato dalla quarta trimestrale negativa consecutiva del gigante americano dei mutui Fannie Mae FNM.N, e della ripresa di Wall Street, che infonde speranza negli investitori.

Aumenta le perdite anche il settore degli energetici che incassa il calo di oltre 3 dollari e mezzo del petrolio, senza risentire al momento delle possibili tensioni per il conflitto in Ossezia. I futures sul Brent LCOc1 per la prima volta da inizio maggio sono scesi sotto i 115 dollari, mentre i derivati sul Nymex CLc1 perdono 3,4 dollari a 115,88 dollari al barile.

Il recupero di Wall Street, con il Nasdaq .IXIC che sale di oltre l'1% intorno alle 16,30, infonde positività nelle borse europee che prima tendevano a spostarsi in territorio negativo.

A guidare il rialzo sono il settore dei trasporti e delle automobili , in progresso rispettivamente del 3,35% e del 2,98%.

In territorio negativo invece sono le materie prime , con l'indice in calo del 2,15%. I metalli registrano infatti di forti perdite nella giornata di oggi, con il platino XPT= che perde quasi 50 dollari all'oncia rispetto alla chiusura di ieri, attestandosi sui 1543 dollari, e l'oro XAU= in netto calo, a 852,2 dollari all'oncia contro gli 873,45 dell'apertura di stamane.

Alle 16,30 l'indice inglese FTSE 100 .FTSE è in rialzo dello 0,28%, il tedesco Dax .GDAXI sale dello 0,32% e il francese Cac 40 dello 0,55%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX guadagna l'1,93% dopo aver annunciato che riacquisterà titoli per circa 19 miliardi di dollari per accordarsi sulle accuse di aver fuorviato il mercato negli Usa.

* PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) guadagna il 5%, trascinando in positivo l'indice auto.

* BARCLAYS BAR.L perde il 2,33%, risentendo dell'ondata negativa che ha colpito il settore dopo le perdite annunciate da Fannie Mae.

* STANLEY GIBBONS (SGI.L: Quotazione) continua a salire, registrando un rialzo del 5,41% dopo i dati positivi del primo semestre, in aumento del 6% e le previsioni ottimistiche sul 2008.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) guadagna il 3% dopo aver annunciato stamane i risultati del primo semestre. La banca ha avuto una perdita di 691 milioni di sterline, tra le maggiori di sempre, ma comunque migliore delle attese.